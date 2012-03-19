Каталог из англ. в рус.

$40
Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок225 просмотров
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Из немецкого каталога сделать русский (один в один) 24стр. Перевод в прикрепленном файле.

От Вас редактируемый оригинал (хочу иметь возможность менять текст) +пдф.

Оплата после выполнения работы.

каталоги в прикрепленном файле.

12 лет назад
kurulo
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад