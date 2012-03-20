Разработка оригинал-макета рекланой листовки

необходимо разработать оригинал макет двусторонней рекламной листовки формата 102х72 мм *.TIFF (300dpi, CMYK)

исходные логотипы, тексты, промокартинки предоставляются.

Возможно нужно будет сделать из промо-фото коллаж для того чтобы вместить больше картинок на такой маленький формат.

Интересует минимальная стоимость за качественную и профессиональную работу - типография и сама может разработать оригинал макет, но хочется что-то оригинальное и стильное.

приглашаются дизайнеры из Украины с целью избежать проблем с денежными переводами.

Убедительная просьба помимо стоимости присылать ссылки на свои портфолио