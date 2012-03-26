Открытка на все праздники

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок250 просмотров
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1. Открытка в формате cdr, минимум в двух различных вариантах

2. Текстовая часть открытки должна быть готова для вставки переменных данных (имя и отчество, событие)

пример: http://www.itshop.ru/Uroki-CorelDraw-Print-Merge-peremennye-dannye-v-korele/l9i23156

3. Результат одобрено/не одобрено смогу сказать спустя 2-3 рабочих дня после получения превью.

4. Во вложении скан открытки, на которую ориентировался заказчик

5. Печать будет производиться на дизайнерских сортах бумаги (top-style металлизированная золото или серебро), так что сплошных заливок не нужно.

Всю информацию предоставлю выбранному исполнителю.

12 лет назад
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Larina_meon
Марина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
3 дня
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