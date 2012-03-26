Открытка на все праздники

Задание для тех, кто сегодня-завтра (20-21 марта) свободен. Работа не для портфолио. Необходимо разработать 2 односторонних визитки. Персоны - занимающие высокие посты в структуре МВД. Есть дизайн, который предлагали, нужно что-то кардинально другое. (исходники все предоставлю в векторе и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Открытка в формате cdr, минимум в двух различных вариантах
2. Текстовая часть открытки должна быть готова для вставки переменных данных (имя и отчество, событие)
пример: http://www.itshop.ru/Uroki-CorelDraw-Print-Merge-peremennye-dannye-v-korele/l9i23156
3. Результат одобрено/не одобрено смогу сказать спустя 2-3 рабочих дня после получения превью.
4. Во вложении скан открытки, на которую ориентировался заказчик
5. Печать будет производиться на дизайнерских сортах бумаги (top-style металлизированная золото или серебро), так что сплошных заливок не нужно.
Всю информацию предоставлю выбранному исполнителю.
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