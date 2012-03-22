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Верстка полиграфииЗавершен11 заявок227 просмотров
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Нужно быстро сделать рекламный листок 210*148 (сложенный пополам A4) для 1-4 пунктов ТЗ + 1 лист 210*148 (с двух сторон) для 5-го пункта ТЗ

Заголовок - текст - скриншот с красивым оформлением (но неналяписто и ничего лишнего)

12 лет назад
y_avdeev
Юрий 
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$33
1 день
Сделано быстро, качественно и скурпулёзно
Приятно было в очередной раз поработать с Юрием! Очень хороший и вежливый заказчик. Всем рекомендую для сотрудничества!
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