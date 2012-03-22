Макет плаката и пригласительных

Добрый день нужно разработать 3 варианта дизайн Плаката формата A2 и пригласительных формата 1/3 A4

Прикрепляю логотип который надо использовать, ТЗ и пример Плаката с адресами и другими даннами.

Прикрепляю один вариант который нравиться, можно сделать что-то в этом стиле.

Наброски прикрепляйте к заявке.