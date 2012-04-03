Разработка макетов карт по образцу

Требуется отрисовать буклет на примере уже готового макета, созданного в MS Publisher 2010. Макет только пример. Вы можете внести любые целесообразные коррективы. Требуется общая стилизация с сайтом gollos.by . Макет в приложении. Оставляйте заявки по ценам. Сроки не важны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для победы в конкурсе необходимо предоставить набросок.
Поле этого победитель будет доделывать макет полностью.
Необходимо разработать макет пластиковой карты.
Карты должны быть выполнены в едином стиле (различия - текст, фон)
- клубная карта с логотипом, фон белый
- клубная карта VIP, фон серебро
- клубная карта VIP, фон золото
- подарочный сертификат, без суммы, цвет фона подобрать
Пример карт http://salonmak.ru/upload/sert.png
1. Технические требования к макету — http://www.a1card.ru/maket.php
2. Лицевая сторона – с логотипом (во вложении) и названии организации
3. Обратная сторона - магнитная полоса сверху
Материалы http://salonmak.ru/upload/card.rar
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