Оформить меню ресторана

Добрый день нужно разработать 3 варианта дизайн Плаката формата A2 и пригласительных формата 1/3 A4 Прикрепляю логотип который надо использовать, ТЗ и пример Плаката с адресами и другими даннами. Прикрепляю один вариант который нравиться, можно ...