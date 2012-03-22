Файл InDesign экспортировать в пдф

Верстка полиграфииЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У дизайнера слетел indesign, для типографии нужно перевести в кривые и экспортировать в ПДФ.

Срок - just now, оплата - говорите сколько хотите. Деньги на телефон или на банковский счёт.

12 лет назад
echy
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Макет плаката и пригласительных

    Добрый день нужно разработать 3 варианта дизайн Плаката формата A2 и пригласительных формата 1/3 A4 Прикрепляю логотип который надо использовать, ТЗ и пример Плаката с адресами и другими даннами. Прикрепляю один вариант который нравиться, можно ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    Добрый день. Нужно разработать дизайн визитки. Тематика - Создание и поддержка сайтов. Чтобы на ней было: Создание сайтов-визиток, Корпоративных сайтов, Информационных сайтов, Интернет-магазинов, Цена От 800грн ну и номер телефона и email

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка макетов карт по образцу

    $75

    Для победы в конкурсе необходимо предоставить набросок. Поле этого победитель будет доделывать макет полностью. Необходимо разработать макет пластиковой карты. Карты должны быть выполнены в едином стиле (различия - текст, фон) - клубная карта с логотипом, фон белый - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать буклет по макету

    Требуется отрисовать буклет на примере уже готового макета, созданного в MS Publisher 2010. Макет только пример. Вы можете внести любые целесообразные коррективы. Требуется общая стилизация с сайтом gollos.by . Макет в приложении. Оставляйте заявки по ценам. Сроки не важны.

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флаер

    Нужно быстро сделать рекламный листок 210*148 (сложенный пополам A4) для 1-4 пунктов ТЗ + 1 лист 210*148 (с двух сторон) для 5-го пункта ТЗ Заголовок - текст - скриншот с красивым оформлением (но неналяписто и ничего ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать макет листовки

    Есть фото продуктов, Есть лого векторное. Нужно сделать 2 макета листовок а5. Желательно быстро. Ваши предложения. С уважением, апдейт: Листовки односторонние

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка оригинал-макета рекланой листовки

    необходимо разработать оригинал макет двусторонней рекламной листовки формата 102х72 мм *.TIFF (300dpi, CMYK) исходные логотипы, тексты, промокартинки предоставляются. Возможно нужно будет сделать из промо-фото коллаж для того чтобы вместить больше картинок на такой маленький формат. Интересует минимальная ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Свадебное приглашение

    $20

    В приложении две фотографии свадебного приглашения. Мы хотим точно такое же. Ваша задача нарисовать точно такой же рисунок оберточной кальки, как на макете. Формат оберточной кальки А4. Срок - 1 час.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад