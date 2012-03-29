Разработка двух визиток

$50
Верстка полиграфииЗавершен18 заявок213 просмотров
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Нужно разработать две визитки

1. персональная визитка

Добавить имя и контакты

Имя: Валерий Васильев

Контакты:

Web-разработчик

телефон +38(066) 624-42-24

e-mail [email protected]

сайт www.gratta.com.ua

Визитки, которые нравятся - смотрите вложение папка "персональная визитка"

2. визитка для веб-студии Gratta

Двухсторонняя визитка. Выдержать в цветах сайта http://gratta.com.ua

Добавить имя и контакты, расположить лого сайта.

Имя: Валерий Васильев

Контакты:

Менеджер проектов

телефон +38(066) 624-42-24

e-mail [email protected]

сайт www.gratta.com.ua

Визитки, которые нравятся - смотрите вложение папка "визитка (gratta)"

Нужно макеты для печати. Требования к макетам - должен быть в векторе , Илюстратор или Корел + вылеты - от

края по 5 мм

12 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Спасибо, Дарье за отлично проделанную работу) Проект оказался не очень простым и Дарья проявила себя как очень терпеливый, упорный исполнитель. В процессе работы было представлено около двадцати вариантов визиток. Всем рекомендую данного исполнителя!
Отличный заказчик! Приятный в общении человек! Спасибо за проект, очень многому научилась!
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