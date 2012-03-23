Флаер для игрового клуба

Перевыставляю задачу, дизайнер не успевает.

Суть задачи:

Необходимо нарисовать флаер для рекламы игрового клуба.

После первого варианта предложенное дизайнером, смотри прикрепленные файлы, вырисовалась идея:

Картинки получились отличные, но как по мне это реклама самого логотипа, а не услуги - игры. Сейчас посмотрел как на сайте Xbox рекламируют удовольствие от игры вот гляньте http://www.xbox.com/ru-RU/Live?friends_and_family вот хочется от флаера улыбок друзей

На нем. Такое что-то сможете? Или свой вариант, но только не рекламу логотипа во весь флаер.

Предпочтение отдам за готовую реализацию, можно просто набросок.