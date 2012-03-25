Срочно! Дизайн флаера.

Срочно сделать дизайн буклета продукции для волос.

Есть psd буклета от поставщика (всё взять из него)

Есть на коленках сделанная компоновка (набросал в пэинте)

Нужно сделать качественно и красиво, чтобы не хотелось выкидывать такой флаер.

По большому счету нужно просто качественно скомпоновать, то что уже есть.

Размер: половинка А4

Буклет вертикальный

На выходе исходник, который примет типография.

Жду Ваши цены и сроки.