Необходимо создать креативный, но в то же время стильный медиакит (рекламный буклет) для компании. Основной темой для оформления будут выступать: «Космическая тема» (звезды, ракеты, галактика, космонавты). Проект требует отрисовки отдельных «Космических» элементов. Кол-во страниц максимум ...
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Нужно сделать макет Ролл-ап баннера 0,78 на 2 метра.
Логотипы, фото продукции и описание есть.
Оставляйте, пожалуйста, заявки с ценами и сроками.
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