Разработка дизайна нескольких макетов

требуется создать ч/б рекламу в газету размером 100мм*90мм.Обращаться в скайп alexander57915
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать макеты для плаката. На каждом макете одинаковый фон, адрес сайта, название компании, изображение аппарата (такие же как на сайте http://sensplanet.ru/produkcziya/kavitacziya.html всего около 20-ти аппаратов) и название аппарата (до 5-ти слов).
Размеры плаката ШхВ: 600х1300мм.
Требования к макету:
Фактически дизайн нужно придумать только один и в макете менять изображения аппаратов.
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