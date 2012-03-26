# 1 — $ 50

Нужно разработать дизайн журнала для женщин «Тайна Клеопатры».

Это рекламно-информационный журнал салона красоты «Тайна Клеопатры» http://ivstk.ru/

В нем будет рассказываться не только о салоне, но и публиковаться статьи — психология, астрология, отношения. Вообщем все, что интересно девушкам/женщинам в возрасте от 20 до 45 лет.

Собственно нужно разработать обложку журнала и дизайн внутренних страниц (разметка). Формат А5, 4+4

Дамы и господа! Неужели нет дизайнеров, готовых взяться за такую разработку?

Я не прошу, чтобы за 50 у.е. вы мне сделали дизайн всего журнала и сверстали его.

Я прошу сделать концепт, который бы понравился главному заказчику журнала салону "Тайна Клеопатры".

А уже дальшейная верстка - это же совсем отдельные деньги :-)