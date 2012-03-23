Нужно разработать дизайн листовки салона красоты "Тайна Клеопатры" формат А5, 4+4

Сайт салона красоты http://ivstk.ru/

Расскажу как представляем концепцию. Вкратце она называется "ИЗМЕНЯЙСЯ, ВЛЮБЛЯЙСЯ, ВЛЮБЛЯЙ!"

Пришла весна и все девушки хотят что-то изменить в своей жизни/образе мы можем помочь им в этом. Поэтому мы думаем что нужно использовать три разлиных образа одной девушки (можно из клипартов) и к ним подписи "изменяйся", "влюбляйся", "влюбляй" (фотки должны по смыслу соответствовать словам в подписи"

Внизу перечисление услуг салона и адрес салона