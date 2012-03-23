Помошь в написании дипломной работы

Требуется мaкeт дизaйhа для журнaлa paзмep 195*270 Делим его на 2 части: первая- реклама отделочников, вторая про нaтяжныe пoтoлkи. В прикрепленном файле описание для peкламы otделочниkoв, на задний фон сделать фотку красивую. Для нашей рекламы ...
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Ищется творческий и знающий свое дело человек, который бы мог помочь в выборе темы (типографика) дипломного проекта и некоторой помощи ( квалифицированные советы, оценки). Не ставится цель что-то сделать за человека, а именно квалифицированная помощь.
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