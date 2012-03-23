Помошь в написании дипломной работы

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Ищется творческий и знающий свое дело человек, который бы мог помочь в выборе темы (типографика) дипломного проекта и некоторой помощи ( квалифицированные советы, оценки). Не ставится цель что-то сделать за человека, а именно квалифицированная помощь.

12 лет назад
krt
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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