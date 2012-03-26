Буклет в три сложения

Нужно разработать дизайн журнала для женщин "Тайна Клеопатры". Это рекламно-информационный журнал салона красоты "Тайна Клеопатры" http://ivstk.ru/ В нем будет рассказываться не только о салоне, но и публиковаться статьи - психология, астрология, отношения. Вообщем все, что интересно девушкам/женщинам ...