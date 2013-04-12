Создать обложки и 3D-коробки для курсов

Есть несколько курсов, для которых нужно создать обложки и коробки. Современном виде с 3д визуализацией и т.д.

1. Первая обложка:

Надпись: ВЕБИНАР На поводке у страхов мимо цели: как растворить мешающие страхи и навязчивости

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском и книгой к курсу с тем же названием. На диске, коробке и книге – должен быть один и тот же дизайн – это один товар.

На книге можно написать вместо слова ВЕБИНАР – Мини-книга

2. Вторая обложка:

Надпись: ВЕБИНАР Когда вера атакует цели: проработка мешающих убеждений

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском и книгой к курсу с тем же названием. На диске, коробке и книге – должен быть один и тот же дизайн – это один товар

На книге можно написать вместо слова ВЕБИНАР – Мини-книга

3. Третья обложка:

Надпись: ВЕБИНАР Приручи Дракона сомнений: как обуздать и трансформировать сомнения

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском без книги. На диске и коробке должны быть те же картинки – это один товар

Нужен человек который сделает быстро и качественно с опытом подобных задач. Напишите в предложении вашу стоимость, ваш скайп, ваши сроки. Пишите только под проектом, в ЛС не нужно.

Оплата предпочтительней яндексами, или вебмани.