Создать обложки и 3D-коробки для курсов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок699 просмотров

Есть несколько курсов, для которых нужно создать обложки и коробки. Современном виде с 3д визуализацией и т.д.

1. Первая обложка:

Надпись: ВЕБИНАР На поводке у страхов мимо цели: как растворить мешающие страхи и навязчивости

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском и книгой к курсу с тем же названием. На диске, коробке и книге – должен быть один и тот же дизайн – это один товар.

На книге можно написать вместо слова ВЕБИНАР – Мини-книга

2. Вторая обложка:

Надпись: ВЕБИНАР Когда вера атакует цели: проработка мешающих убеждений

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском и книгой к курсу с тем же названием. На диске, коробке и книге – должен быть один и тот же дизайн – это один товар

На книге можно написать вместо слова ВЕБИНАР – Мини-книга

3. Третья обложка:

Надпись: ВЕБИНАР Приручи Дракона сомнений: как обуздать и трансформировать сомнения

Анжелика Родригес – вверху

адрес сайта: http://ra-class.ru - внизу

Должно быть, в виде 3д коробки с диском без книги. На диске и коробке должны быть те же картинки – это один товар

Нужен человек который сделает быстро и качественно с опытом подобных задач. Напишите в предложении вашу стоимость, ваш скайп, ваши сроки. Пишите только под проектом, в ЛС не нужно.

Оплата предпочтительней яндексами, или вебмани.

12 лет назад
AngelikaR
Анжелика 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Кириллом быстро, качественно с учетом всех моих требований и пожеланий был выполнен мой заказ по созданию качественных визуализаций. Благодарю за ответственное отношение и исполнительность. Было очень приятно сотрудничать.
Очень рад сотрудничеству. Отличный заказчик! 10 баллов!!!

Заявки фрилансеров

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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