Макет упаковки (кукуруза)

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Макет упаковки (кукуруза)

Нужно перерисовать макет упаковки и сохранить в двух форматах – psd и ai (как минимум два слоя – шрифты и картинки) и сделать два варианта в векторе и растре

ЧТО ПРАВИТЬ УКАЗАНО В ПРИЛОЖЕНИИ

центральные окна должны быть прозрачными, а штрихкод на белом фоне.

все шрифты и элементы должны быть с ровными краями не разбитыми на пиксели.

цвета должны быть яркими и насыщенными

Срок 10 – 11.04.2013

Исходники

psd – yadi.sk/d/tXh3Dbiv3v4kO

ai – yadi.sk/d/sR_rFnFt3v5LU

cdr – yadi.sk/d/iE0JgFdP3uP1G

Цену указывайте в проекте

Оплата по факту или сбр

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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