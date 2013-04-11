Макет упаковки (кукуруза)

Нужно перерисовать макет упаковки и сохранить в двух форматах – psd и ai (как минимум два слоя – шрифты и картинки) и сделать два варианта в векторе и растре

ЧТО ПРАВИТЬ УКАЗАНО В ПРИЛОЖЕНИИ

центральные окна должны быть прозрачными, а штрихкод на белом фоне.

все шрифты и элементы должны быть с ровными краями не разбитыми на пиксели.

цвета должны быть яркими и насыщенными

Срок 10 – 11.04.2013

Исходники

psd – yadi.sk/d/tXh3Dbiv3v4kO

ai – yadi.sk/d/sR_rFnFt3v5LU

cdr – yadi.sk/d/iE0JgFdP3uP1G

Цену указывайте в проекте

Оплата по факту или сбр