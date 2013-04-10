Фенарт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок300 просмотров

Большое количество населения в мире интересуется практиками, помогающими улучшить здоровье и гармонизировать жизнь в согласии с собой и обществом. Среди таких практик особой популярностью пользуется Фен-Шуй.

Применение Фен-Шуй обычно связано с участием профессионала, обладающего большим объемом знаний.

Мы изобрели новый продукт, который позволяет любому человеку, без специальных знаний, самостоятельно гармонизировать пространство собственной жизни.

Согласно древнему китайскому учению Фен-Шуй, чтобы обрести здоровье, удачу, деньги, успех и счастье, в жизни надо гармонизировать пространство, в котором вы живете и работаете.

Для каждого человека существует ЧЕТЫРЕ благоприятных направления и ЧЕТЫРЕ неблагоприятных, в зависимости от даты его рождения.

Для того, чтобы понять, в каком направлении вы спите, и как размещены вокруг вас предметы мебели и домашнего обихода, вам необходимо просто ввести дату своего рождения. ФЕНАРТ рассчитает для Вас благоприятные и неблагоприятные направления автоматически.

Традиционный Фен-Шуй рекомендует после этого менять положения мебели и расположение вещей вокруг вас.

Мы придумали способ, как не меняя обстановку и положение предметов, добиться тех же результатов гармонизации пространства, которые предлагает практика Фен-Шуй.

В этом и заключается "ноу-хау" нашего продукта Фенарт.

В соответствии с полученными патентами, для изменения ориентации географических полей Земли в вашем помещении, мы применили новое изделие, позволяющее создавать искусственную магнитную аномалию. Изменяя направленность магнитных полей в этой аномалии, мы легко можем придать правильную ориентацию окружающим вас предметам в соответствии с теорией Фен-Шуй.

Например, если вы спали головой в неблагоприятном направлении, вам не придется менять положение кровати, вы просто положите под подушку магнитный коврик, и вращая его, получите правильную ориентацию кровати в пространстве.

То же самое вы можете сделать с рабочим столом, с любимым креслом, телевизором и так далее.

Таким образом в комплект продукта Фен-Шуй входит красивая подарочная коробка, в которой находится электронное устройство Фенарт, выполненное наподобие iPhone5, 2 магнитных коврика, – например для вас и вашей семьи, оригинальная флешка, на которой записано несколько монографий о теории и практике Фен-Шуй, USB-провод для зарядки и красивый сувенир.

Задача – распространить информацию об этом изделии в России и других странах для продажи в качестве нового бытового прибора.

Для этого устройство Фенарт общается с потребителями на 7 языках мира.

Дополнительно к описанным функциям, Фенарт снабжен программами для ознакомления пользователей с восточным и зодиакальным гороскопом.

Эти сведения пригодятся, чтобы вы могли лучше понимать себя и свое окружение.

Требуется СРОЧНО разработать графический концепт (можно черновой вариант) для упаковки данного Комлекта.

Что мы хотим видеть: коробка с товаром, который хочется купить. Покупатели – простые люди – они покупают коробки, которые объясняют им, что внутри.

В AppStore есть приложение Fenart, увы, платное. 33р.

Размер коробки – 300 х 300 мм.

На нашей коробке должен быть сам Фенарт (устройство), кровать со спящими людьми, и коврики под их подушками. А также координаты с указанием географических направлений земли. Это как-бы техническое задание.

Нам надо было ВЧЕРА иметь концепт для передачи его в полиграфию. Горим по срокам.

12 лет назад
masha651
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн диплома (победителям конкурса)

    Требуется разработать, нарисовать и подготовить к печати макет диплома. Диплом вручается лауреатам профессиональной медицинской премии. Предоставляю текст, #-коды нужных цветов и лого организатора, эти элементы обязательно должны быть использованы, остальное - Ваша творческая ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать обложки и 3D-коробки для курсов

    Есть несколько курсов, для которых нужно создать обложки и коробки. Современном виде с 3д визуализацией и т.д. 1. Первая обложка: Надпись: ВЕБИНАР На поводке у страхов мимо цели: как растворить мешающие ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет упаковки (кукуруза)

    Макет упаковки (кукуруза) Нужно перерисовать макет упаковки и сохранить в двух форматах – psd и ai (как минимум два слоя – шрифты и картинки) и сделать два варианта в векторе и растре ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет рекламы

    $30

    Нужен макет постера 60 см по ширине Набросок прилагаю — надо сделать все тоже самое ни чего не меняя Исходное изображение имеется и логотип Формат TIFF, CMYK, 300dpi

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Упаковка для детского мыла

    Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г. Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT) Способ печати: флексографическая печать Раскрой есть, текст будет ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн конверта / обложки кросс-проекта

    $30

    Необходимо сделать обложку для конверта кросс-проекта. Обложка представляет из себя листовку формата А5, которая вкладывается в прозрачный конверт. Текст обложки: "Весенний сундучок" Апрель 2013 Доставляется по коттеджным поселкам ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн визитки

    $16

    Необходимо разработать дизайн визитки для интернет-магазина автозапчастей на коммерческий транспорт. Нужен интересный дизайн, несущий максимальную информацию и рекламу компании. Текст, который должен присутствовать на визитке указан в приложении. Максимальный бюджет за шаблон - 500 руб.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн наклеек

    $50

    Требуется сделать три наклейки одинакового дизайна с грамотным подбором цветов. Каждая наклейка для отдельной поверхности белой, серой и черной. Без градиентов и теней, только сплошные цвета, так как печать будет трафаретная. Размер 15x50мм. Не более ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн продукции для фотографа

    Добрый день. Задача следующая: Необходимо разработать для фотографа (все в одном стиле): дизайн макета для диска + дизайн подарочкого сертификата + дизайн визитки. Назовите сроки и стоимость. Должно визуально перекликаться с ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад