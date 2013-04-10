Большое количество населения в мире интересуется практиками, помогающими улучшить здоровье и гармонизировать жизнь в согласии с собой и обществом. Среди таких практик особой популярностью пользуется Фен-Шуй.

Применение Фен-Шуй обычно связано с участием профессионала, обладающего большим объемом знаний.

Мы изобрели новый продукт, который позволяет любому человеку, без специальных знаний, самостоятельно гармонизировать пространство собственной жизни.

Согласно древнему китайскому учению Фен-Шуй, чтобы обрести здоровье, удачу, деньги, успех и счастье, в жизни надо гармонизировать пространство, в котором вы живете и работаете.

Для каждого человека существует ЧЕТЫРЕ благоприятных направления и ЧЕТЫРЕ неблагоприятных, в зависимости от даты его рождения.

Для того, чтобы понять, в каком направлении вы спите, и как размещены вокруг вас предметы мебели и домашнего обихода, вам необходимо просто ввести дату своего рождения. ФЕНАРТ рассчитает для Вас благоприятные и неблагоприятные направления автоматически.

Традиционный Фен-Шуй рекомендует после этого менять положения мебели и расположение вещей вокруг вас.

Мы придумали способ, как не меняя обстановку и положение предметов, добиться тех же результатов гармонизации пространства, которые предлагает практика Фен-Шуй.

В этом и заключается "ноу-хау" нашего продукта Фенарт.

В соответствии с полученными патентами, для изменения ориентации географических полей Земли в вашем помещении, мы применили новое изделие, позволяющее создавать искусственную магнитную аномалию. Изменяя направленность магнитных полей в этой аномалии, мы легко можем придать правильную ориентацию окружающим вас предметам в соответствии с теорией Фен-Шуй.

Например, если вы спали головой в неблагоприятном направлении, вам не придется менять положение кровати, вы просто положите под подушку магнитный коврик, и вращая его, получите правильную ориентацию кровати в пространстве.

То же самое вы можете сделать с рабочим столом, с любимым креслом, телевизором и так далее.

Таким образом в комплект продукта Фен-Шуй входит красивая подарочная коробка, в которой находится электронное устройство Фенарт, выполненное наподобие iPhone5, 2 магнитных коврика, – например для вас и вашей семьи, оригинальная флешка, на которой записано несколько монографий о теории и практике Фен-Шуй, USB-провод для зарядки и красивый сувенир.

Задача – распространить информацию об этом изделии в России и других странах для продажи в качестве нового бытового прибора.

Для этого устройство Фенарт общается с потребителями на 7 языках мира.

Дополнительно к описанным функциям, Фенарт снабжен программами для ознакомления пользователей с восточным и зодиакальным гороскопом.

Эти сведения пригодятся, чтобы вы могли лучше понимать себя и свое окружение.

Требуется СРОЧНО разработать графический концепт (можно черновой вариант) для упаковки данного Комлекта.

Что мы хотим видеть: коробка с товаром, который хочется купить. Покупатели – простые люди – они покупают коробки, которые объясняют им, что внутри.

В AppStore есть приложение Fenart, увы, платное. 33р.

Размер коробки – 300 х 300 мм.

На нашей коробке должен быть сам Фенарт (устройство), кровать со спящими людьми, и коврики под их подушками. А также координаты с указанием географических направлений земли. Это как-бы техническое задание.

Нам надо было ВЧЕРА иметь концепт для передачи его в полиграфию. Горим по срокам.