masha651

Мария Игнатовская masha651

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Небольшие доработки (Joomla 3)

    $250

    Joomla 3/ cck cobalt 1 Необходимо перепилить модуль фильтра изменив способ исключения из всех полей для фильтрации на выбор групп полей. 2 Изменение шаблона формы добавления статьи определяющего зависимость отображаемых групп полей от ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание шаблонов для парсинга

    Нужен человек, который сможет написать шаблоны для парсинга/граббинга контента. Сайты-источники как rss, так и html. Для граббинга будет использоваться http://fde-grabber.ru/ (там же можно почитать, какие шаблоны граббер кушает). Более подробное ТЗ ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на платформе InSales

    $500

    Необходимо разобраться как работает выдача товаров на сайте www.funkit.ru и сделать аналогичную на сайте www.vinil-koritsa.ru + необходимо разработать конструктор по созданию индивидуальных наклеек, аналогичный тому, который используется на сайте www.funkit.ru Оплата только ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка функционала сайта и интеграция

    Доработка функционала сайта на Amiro CMS v 5.12.0.6 и интеграция с 1с версии 7.7 Необходимо: 1. Настроить функционал регистрации и личного кабинета пользователя, через который будет оформляться заказ и отслеживаться его ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Бот для сайта

    Нужен бот для сайта http://vktarget.ru/ Требуется, чтобы бот за человека выполнял все задания сайта. Описание самой программы: 1. Обычный интерфейс. 2. Возможность работы через прокси. 3. Многопоточность (параллельная ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фенарт

    $1000

    Большое количество населения в мире интересуется практиками, помогающими улучшить здоровье и гармонизировать жизнь в согласии с собой и обществом. Среди таких практик особой популярностью пользуется Фен-Шуй. Применение Фен-Шуй обычно связано с участием профессионала, обладающего ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Modx

    Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru 1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов 2) добавить подписку на новости 3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сортировка результатов внутри JOIN (MySQL)

    $100

    Есть система из 3 таблиц. Необходимо модифицировать SQL запрос таким образом что бы данные из таблицы epg_bilder были отсортированы таким образом, что записи с teaserBild = 1 были впереди. teaserBild может принимать три значения ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад