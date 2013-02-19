Нужен человек, который сможет написать шаблоны для парсинга/граббинга контента. Сайты-источники как rss, так и html. Для граббинга будет использоваться http://fde-grabber.ru/ (там же можно почитать, какие шаблоны граббер кушает). Более подробное ТЗ ...