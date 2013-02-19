Joomla 3/ cck cobalt 1 Необходимо перепилить модуль фильтра изменив способ исключения из всех полей для фильтрации на выбор групп полей. 2 Изменение шаблона формы добавления статьи определяющего зависимость отображаемых групп полей от ...
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется дописать сайт http://aparter.net Проект написан на Ruby.Закрыт12 лет назад
Нужен человек, который сможет написать шаблоны для парсинга/граббинга контента. Сайты-источники как rss, так и html. Для граббинга будет использоваться http://fde-grabber.ru/ (там же можно почитать, какие шаблоны граббер кушает). Более подробное ТЗ ...Закрыт12 лет назад
- $500
Необходимо разобраться как работает выдача товаров на сайте www.funkit.ru и сделать аналогичную на сайте www.vinil-koritsa.ru + необходимо разработать конструктор по созданию индивидуальных наклеек, аналогичный тому, который используется на сайте www.funkit.ru Оплата только ...Закрыт12 лет назад
Доработка функционала сайта на Amiro CMS v 5.12.0.6 и интеграция с 1с версии 7.7 Необходимо: 1. Настроить функционал регистрации и личного кабинета пользователя, через который будет оформляться заказ и отслеживаться его ...Закрыт12 лет назад
Нужен бот для сайта http://vktarget.ru/ Требуется, чтобы бот за человека выполнял все задания сайта. Описание самой программы: 1. Обычный интерфейс. 2. Возможность работы через прокси. 3. Многопоточность (параллельная ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Большое количество населения в мире интересуется практиками, помогающими улучшить здоровье и гармонизировать жизнь в согласии с собой и обществом. Среди таких практик особой популярностью пользуется Фен-Шуй. Применение Фен-Шуй обычно связано с участием профессионала, обладающего ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru 1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов 2) добавить подписку на новости 3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания ...Закрыт12 лет назад
- $100
Есть система из 3 таблиц. Необходимо модифицировать SQL запрос таким образом что бы данные из таблицы epg_bilder были отсортированы таким образом, что записи с teaserBild = 1 были впереди. teaserBild может принимать три значения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад