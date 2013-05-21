Дизайн диплома (победителям конкурса)

Требуется разработать, нарисовать и подготовить к печати макет диплома. Диплом вручается лауреатам профессиональной медицинской премии.

Предоставляю текст, #-коды нужных цветов и лого организатора, эти элементы обязательно должны быть использованы, остальное - Ваша творческая мысль. Дипломы должны быть заполнены сразу (т.е. должна быть легкая смена ФИО лауреата и названия номинации, остальное все одинаковое)

Основные пожелания:

- должен выглядеть строго и дорого, люксово

- крупный читаемый издалека текст

- не перегружен дополнительными элементами

- макет для цифровой печати А4

От вас - ссылка на портфолио, адекватная цена и сроки.