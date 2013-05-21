Дизайн диплома (победителям конкурса)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок280 просмотров

Требуется разработать, нарисовать и подготовить к печати макет диплома. Диплом вручается лауреатам профессиональной медицинской премии.

Предоставляю текст, #-коды нужных цветов и лого организатора, эти элементы обязательно должны быть использованы, остальное - Ваша творческая мысль. Дипломы должны быть заполнены сразу (т.е. должна быть легкая смена ФИО лауреата и названия номинации, остальное все одинаковое)

Основные пожелания:

- должен выглядеть строго и дорого, люксово

- крупный читаемый издалека текст

- не перегружен дополнительными элементами

- макет для цифровой печати А4

От вас - ссылка на портфолио, адекватная цена и сроки.

12 лет назад
av2678880
Артём 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо, сотрудничеством доволен. Все сделано своевременно и точно так, как хотелось!)
Очень хороший заказчик. Работа оплачена. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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