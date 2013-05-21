Есть несколько курсов, для которых нужно создать обложки и коробки. Современном виде с 3д визуализацией и т.д. 1. Первая обложка: Надпись: ВЕБИНАР На поводке у страхов мимо цели: как растворить мешающие ...
Дизайн диплома (победителям конкурса)
Требуется разработать, нарисовать и подготовить к печати макет диплома. Диплом вручается лауреатам профессиональной медицинской премии.
Предоставляю текст, #-коды нужных цветов и лого организатора, эти элементы обязательно должны быть использованы, остальное - Ваша творческая мысль. Дипломы должны быть заполнены сразу (т.е. должна быть легкая смена ФИО лауреата и названия номинации, остальное все одинаковое)
Основные пожелания:
- должен выглядеть строго и дорого, люксово
- крупный читаемый издалека текст
- не перегружен дополнительными элементами
- макет для цифровой печати А4
От вас - ссылка на портфолио, адекватная цена и сроки.
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