Задача - сделать стильные скриншоты с комментариями цена договорная,например стоимость дизайна скриншота - 100 руб за лист а4 с учетом того что их будет 50-60.
Превью упаковки подарков
На сайт необходимо отредактировать 3 картинки, на которых будет изображена (в 4-х ракурсах) упаковка подарочного сертификата. Задача взять картинки с сайта, отфотошопить и объеденить их в 1 картинку сделав безликими, однотонными.
1. Упаковка: http://mahapack.ru/product/95
2. http://mahapack.ru/product/104
3. Рисуем обычный конверт почтовый стилизованный под наш фирм стиль и показываем, что внего вкладывается сертификат А4.
На выходе нужны просто 3 картинки в .jpg, на каждой по 4 проекции одного вида упаковки. см. аттач
Т.е. мы на сайт выкладываем информацию о том, что у нас можно заказать корпоративные сертификаты 3-х видов.
Выбранный исполнитель
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