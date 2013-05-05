Превью упаковки подарков

На сайт необходимо отредактировать 3 картинки, на которых будет изображена (в 4-х ракурсах) упаковка подарочного сертификата. Задача взять картинки с сайта, отфотошопить и объеденить их в 1 картинку сделав безликими, однотонными.

1. Упаковка: http://mahapack.ru/product/95

2. http://mahapack.ru/product/104

3. Рисуем обычный конверт почтовый стилизованный под наш фирм стиль и показываем, что внего вкладывается сертификат А4.

На выходе нужны просто 3 картинки в .jpg, на каждой по 4 проекции одного вида упаковки. см. аттач

Т.е. мы на сайт выкладываем информацию о том, что у нас можно заказать корпоративные сертификаты 3-х видов.