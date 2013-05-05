Превью упаковки подарков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок191 просмотр

На сайт необходимо отредактировать 3 картинки, на которых будет изображена (в 4-х ракурсах) упаковка подарочного сертификата. Задача взять картинки с сайта, отфотошопить и объеденить их в 1 картинку сделав безликими, однотонными.

1. Упаковка: http://mahapack.ru/product/95

2. http://mahapack.ru/product/104

3. Рисуем обычный конверт почтовый стилизованный под наш фирм стиль и показываем, что внего вкладывается сертификат А4.

На выходе нужны просто 3 картинки в .jpg, на каждой по 4 проекции одного вида упаковки. см. аттач

Т.е. мы на сайт выкладываем информацию о том, что у нас можно заказать корпоративные сертификаты 3-х видов.

12 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Finotokona
Алена 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, Алена внимательно и ответственно подходит к работе. Приятно и эффективно! Рекомендую!
Хороший заказчик. Надежный и добросовестный, готов к долговременному сотрудничеству. Всегда можно можно обратиться, на все вопросы ответит. Щедрая оплата. Довольна сотрудничеством ;) 5+

Заявки фрилансеров

Finotokona
Алена 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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