Плакат на детскую тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок229 просмотров

Бюджет 500 руб.

(способ оплаты: ЯД/Вебмани/телефон/на карту Сбербанка)

Приложите пару примеров аналогичных своих работ.

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Требуется разработать афишу-плакат для продажи немыльных пузырей.

Должен быть ярким и хорошо читабельным.

На выходе должен быть файл в CMYK (+ отдельным файлом в RGB)

Размер: А4

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В приложении картинки, которые понравились стилем. Нужно в этом направлении.

Номера пунктов сделать в виде пузырька (круга) + внутри цифра (или иконками, характеризующие текст в пунктах - было бы супер)

Из инструкции.eps взять изобравжения и текст, но текст сделать в другом шрифте, как и весь плакат

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Скачать дополнительные файлы:

1. флаконы, их моно вставить за ценник, например. https://docs.google.com/file/d/0B6Xq_juI7XuzZlU2NmhuZ3o4U0k/edit?usp=sharing

2. фото башенки из пузырей (можно вставить в главную картинку) https://docs.google.com/file/d/0B6Xq_juI7XuzelVtWEc2MF9yc2M/edit?usp=sharing

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Детали:

1. Заголовок: Нелопающиеся немыльные пузыри

В строчке ниже, чуть меньше: Немыльные пузыри - это экстра прочные пузыри, которые не лопаются от прикосновения.

2. Под заголовкои необходимо вставить реальные фото с пузырями и можно сами флаконы. Оформить красиво.

3. Справа от фото - перечеркнутая цена "250 руб." и белый круг (чтобы можно было туда вписать свою цену маркером на плакате)

4. Текстовка:

5 причин купить немыльные пузыри:

1. Их можно ловить рукой и они не лопнут

2. Из них можно строить башенки и даже «Воздушные замки»

3. Сохраняют свою форму до трех дней.

4. Безвредны для детей и животных

5. Только сегодня СКИДКА! (старая цена: 250 руб./флакон)

6. Инструкция как запускать пузыри (готовые изображения, вставить в одинаковые прямоугольники со скругленными краями)

7. Белое поле для записи адресов и контактов продавца.

Вверху белого поля подписиь:

Предложение ограничено! Спросите прямо сейчас о наличии и скидке у продавца:

8. 7 кружков, в которых еще фото пузырей (архив "немыльные пузыри ФОТО")

9. В самом низу адрес сайта и группы вконтакте:

"nemilniepuziri.ru | Участвуйте в конкурсах с пузырями: vk.com/nemilniepuziri"

12 лет назад
sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$16
3 дня
Все сделано как надо! Отличная работа! Спасибо, Алиция. Будем сотрудничать.
Интересное задание и надежный заказчик — залог успешной работы Быстрая оплата Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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