Для благотворительной организации (дети инвалиды) необходимо нарисовать карточку, формат как у кредитки, которая была бы в т.ч. и билетом на благотворительные мероприятия, и флаером и т.д. 2 стороны. В векторах для печати, а ...
Плакат на детскую тематику
Бюджет 500 руб.
(способ оплаты: ЯД/Вебмани/телефон/на карту Сбербанка)
Приложите пару примеров аналогичных своих работ.
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Требуется разработать афишу-плакат для продажи немыльных пузырей.
Должен быть ярким и хорошо читабельным.
На выходе должен быть файл в CMYK (+ отдельным файлом в RGB)
Размер: А4
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В приложении картинки, которые понравились стилем. Нужно в этом направлении.
Номера пунктов сделать в виде пузырька (круга) + внутри цифра (или иконками, характеризующие текст в пунктах - было бы супер)
Из инструкции.eps взять изобравжения и текст, но текст сделать в другом шрифте, как и весь плакат
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Скачать дополнительные файлы:
1. флаконы, их моно вставить за ценник, например. https://docs.google.com/file/d/0B6Xq_juI7XuzZlU2NmhuZ3o4U0k/edit?usp=sharing
2. фото башенки из пузырей (можно вставить в главную картинку) https://docs.google.com/file/d/0B6Xq_juI7XuzelVtWEc2MF9yc2M/edit?usp=sharing
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Детали:
1. Заголовок: Нелопающиеся немыльные пузыри
В строчке ниже, чуть меньше: Немыльные пузыри - это экстра прочные пузыри, которые не лопаются от прикосновения.
2. Под заголовкои необходимо вставить реальные фото с пузырями и можно сами флаконы. Оформить красиво.
3. Справа от фото - перечеркнутая цена "250 руб." и белый круг (чтобы можно было туда вписать свою цену маркером на плакате)
4. Текстовка:
5 причин купить немыльные пузыри:
1. Их можно ловить рукой и они не лопнут
2. Из них можно строить башенки и даже «Воздушные замки»
3. Сохраняют свою форму до трех дней.
4. Безвредны для детей и животных
5. Только сегодня СКИДКА! (старая цена: 250 руб./флакон)
6. Инструкция как запускать пузыри (готовые изображения, вставить в одинаковые прямоугольники со скругленными краями)
7. Белое поле для записи адресов и контактов продавца.
Вверху белого поля подписиь:
Предложение ограничено! Спросите прямо сейчас о наличии и скидке у продавца:
8. 7 кружков, в которых еще фото пузырей (архив "немыльные пузыри ФОТО")
9. В самом низу адрес сайта и группы вконтакте:
"nemilniepuziri.ru | Участвуйте в конкурсах с пузырями: vk.com/nemilniepuziri"
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