Бюджет 500 руб. (способ оплаты: ЯД/Вебмани/телефон/на карту Сбербанка) Приложите пару примеров аналогичных своих работ. . . Требуется разработать афишу-плакат для продажи немыльных пузырей. Должен быть ярким и ...
Дизайн водного снаряда (вейк, кайтборд)
Примерный размер по краям - 150х50 см.
2 стороны.
Заявки фрилансеров
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