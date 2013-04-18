Нашей компании периодически требуется отрисовка изображений в фотошопе. Работа заключается в создании большого изображения пригодного для интерьерной печати на основе имеющейся маленькой картинки. Изображения различные, но в основном это пейзажи и различные коллажи. ...
Дизайнер на постоянную работу удаленно
Дизайнер широкого профиля
(наружка, фирменные стили, полиграфия, упаковка):
Возраст от 28 лет.
Опыт работы от 5 лет.
Хорошее портфолио.
Исполнительность, четкое соблюдение сроков, творческое мышление.
Свободное владение Illustrator, Photoshop, базовые знания Corel.
Оплата сдельная, договорная.
Брендинговая компания Elleven
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