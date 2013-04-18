Дизайнер на постоянную работу удаленно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок367 просмотров

Дизайнер широкого профиля

(наружка, фирменные стили, полиграфия, упаковка):

Возраст от 28 лет.

Опыт работы от 5 лет.

Хорошее портфолио.

Исполнительность, четкое соблюдение сроков, творческое мышление.

Свободное владение Illustrator, Photoshop, базовые знания Corel.

Оплата сдельная, договорная.

Брендинговая компания Elleven

www.elleven.ru

12 лет назад
N_N_N
46 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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