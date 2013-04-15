Нужна разработка макета на обложку двд

прилагаю скрин не макета который не понравился,но сама тематика и идея правильная

нужно от рисовать с 0 но более качественно

она не должны быть ужасающая или мрачная, должна привлекать внимание не отпугивая,

название обложки "Тайны Духовного Мира"

должны обязательно присутствовать элементы

-голубь

-надгробная плита

- разделение диска на 2 половинки (как бы добро и зло)