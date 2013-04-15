Нужна разработка макета на обложку двд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок163 просмотра

прилагаю скрин не макета который не понравился,но сама тематика и идея правильная

нужно от рисовать с 0 но более качественно

она не должны быть ужасающая или мрачная, должна привлекать внимание не отпугивая,

название обложки "Тайны Духовного Мира"

должны обязательно присутствовать элементы

-голубь

-надгробная плита

- разделение диска на 2 половинки (как бы добро и зло)

12 лет назад
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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