Дизайнер широкого профиля (наружка, фирменные стили, полиграфия, упаковка): Возраст от 28 лет. Опыт работы от 5 лет. ...
Дизайн дипломов
Добрый день! Нужно разработать макет дизайна таблички для размещения на стол передовику продаж по результатам недели. Это металлическая пластина на деревянной подложке. Размер пластины 8см на 13 см. Расположение книжное изображения. Эта табличка будет обезличенная (имя владельца не указывается). Нужно вместить текст "Лидер продаж недели" На серебристом фоне контуры атрибутов успеха могут быть (лавры, кубок, контуры профиля фигур мужчины и женщины движущися или стремящихся, можно по пояс или по грудь...). Примерно в каком стиле двигаться см. на фото . Оплата 100 грн, если понравится сотрудничество, то стоит задача в разработки похожего изделия уже для победителей за 1 месяц и квартал. Файл нужен в формате Корел драв или eps
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