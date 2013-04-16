Дизайн этикетки для еко продуктов питания

Нужно сделать полноцветную этикетку для серии экологичных продуктов питания: проростков семян злаков и овощей. Этикетка должна быть яркой, стильной и запоминающейся, чтобы выгодно выделять продукцию на полках магазина.

Продукт упакован в пластиковые прозрачные контейнеры, этикетка на самоклеющейся бумаге, размер 100х80 мм и диам. 100 мм (круглая).