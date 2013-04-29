Требуется дизайн папки для бумаг

Всем привет.

Нужен дизайн корпоративной папки (строительная организация из трех компаний) для бумаг в минималистическом дизайне.

Формат папки А4 - внешний вид можно глянуть тут http://www.rion.ru/images/information/collections/items/0190b.jpg

Пример, того что нравится вложил (но это не значит, что нужно его копировать:) )

С вас бюджет и сроки.

Спасибо.