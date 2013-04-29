Требуется дизайн папки для бумаг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок211 просмотров

Всем привет.

Нужен дизайн корпоративной папки (строительная организация из трех компаний) для бумаг в минималистическом дизайне.

Формат папки А4 - внешний вид можно глянуть тут http://www.rion.ru/images/information/collections/items/0190b.jpg

Пример, того что нравится вложил (но это не значит, что нужно его копировать:) )

С вас бюджет и сроки.

Спасибо.

12 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо Юрию за понимание. Хоть работа и не состоялась, мы разошлись в хороших отношениях. Рекомендую, как ответственного и честного человека.
Порядочный человек. Готов платить исключительно за ПОТРАЧЕННОЕ время. Работать с такими людьми — это также надежно, как работать на себя. Успехов!

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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