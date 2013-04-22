Нужно улучшить внешний вид подписной страницы.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно улучшить внешний вид подписной страницы. Сделать его более професиональней. http://snesar.ru/info/voronka2/ На работу выделяется 1 ДЕНЬ. Пишите вашу цену и в личку варианты улучшения. Так же вашу стоимость и ваши работы.

12 лет назад
SVasilij
Василий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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