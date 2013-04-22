Нужно улучшить внешний вид подписной страницы.

Сверстать пирамидку. Печатать будем здесь http://fastcolor.ru/36/page125.html. Фирменный стиль есть. Примеры полиграфии покажу. На пирамидке должны быть надписи: Этот товар на складе, меня можно забрать сегодня и т.д. Сделать нужно срочно.