Необходимо разработать бланк резюме для компании, резюме формата doc. Предложения и примеры работ отправлять в лс, в проекте не часто смотрю. Стоимость указывайте в заявке
Буклет
Здравствуйте уважаемые веблансеры.
Нужно составить рекламу в виде одностороннего буклета.
Примерный текст (кривой вариант рекламы) в аттаче. + вставить лого интерната.
p.s. Очень уважаю ваш труд, но прошу не указывать "неподъемные" цифры за проект.
Выбранный исполнитель
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