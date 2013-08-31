Буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки71 просмотр

Здравствуйте уважаемые веблансеры.

Нужно составить рекламу в виде одностороннего буклета.

Примерный текст (кривой вариант рекламы) в аттаче. + вставить лого интерната.

pni26dszn.narod.ru

p.s. Очень уважаю ваш труд, но прошу не указывать "неподъемные" цифры за проект.

12 лет назад
mikef2
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с работой! 5+
Внятный, доброжелательный и порядочный заказчик! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн календаря

    Сверстать пирамидку. Печатать будем здесь http://fastcolor.ru/36/page125.html. Фирменный стиль есть. Примеры полиграфии покажу. На пирамидке должны быть надписи: Этот товар на складе, меня можно забрать сегодня и т.д. Сделать нужно срочно.

    HTML
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Здравствуйте Нужен дизайн этикетки – для упаковки РЫБОЛОВНЫХ КРЮЧКОВ. (этикетка – печать на картоне, 2 стороны, полный цвет) похожие вставки (этикетки) можете посмотреть по линку: ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн этикетки для еко продуктов питания

    $50

    Нужно сделать полноцветную этикетку для серии экологичных продуктов питания: проростков семян злаков и овощей. Этикетка должна быть яркой, стильной и запоминающейся, чтобы выгодно выделять продукцию на полках магазина. Продукт упакован в пластиковые прозрачные контейнеры, ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайн папки для бумаг

    Всем привет. Нужен дизайн корпоративной папки (строительная организация из трех компаний) для бумаг в минималистическом дизайне. Формат папки А4 - внешний вид можно глянуть тут http://www.rion.ru/images/information/collections/items/0190b.jpg Пример, того что нравится ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна разработка макета на обложку двд

    прилагаю скрин не макета который не понравился,но сама тематика и идея правильная нужно от рисовать с 0 но более качественно она не должны быть ужасающая или мрачная, должна привлекать внимание не отпугивая, ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен буклет (на українській мові)

    $50

    Нужен буклет в формате А4, данный буклет должен сворачиваться в два раза(в 2 А5). Первая страничка Титульная, на ней нужно будет размести как можно больше рисунков(картинок) по теме и название. Когда мы открываем ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад