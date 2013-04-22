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Дизайн наклейки на крышку и бока пластиковых ведер
Цех Батыр
необходимо сделать дизайн наклейки на крышку и бока пластиковых ведер (3-5 л.) для маринованной продукции "Шашылки" Нужны 3 вида (можно сделать цветовое разделение или иконки добавить) маринада для шашлыка - говядина, баранина, окорочка
Заявки фрилансеров
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