Срочно! Дизайн сертификата

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Закрытнет заявок89 просмотров

Необходимо к понедельнику 29.04 сделать дизайн сертификата о завершении обучения.

Что необходимо использовать:

1. Логотип (есть исходники в psd)

2. Поле для подписи

3. Большая яркая картинка (нужно будет найти)

4. Заголовок

Писать только тем, кто готов быстро и качественно выполнить заказ, желательно раньше срока.

Присылайте ваши работы, цену и skype для связи.

12 лет назад
prosaifer
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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