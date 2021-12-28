Меня зовут Александр. Представляю Digital-компанию "Ваши Клиенты".
Опыт работы более 10 лет в сфере интернет-маркетинга. Успешные кейсы в более, чем 50 нишах.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Первые продажи в течение первых дней после запуска рекламной кампании.
Платите меньше за то же качество, благодаря автоматизации процессов.
Получайте намеченный результат в срок, в полном объёме, в рамках заданного бюджета.
Никаких рисков с вашей стороны. Все детали прописаны в договоре – вы юридически защищены. В случае неудачи компенсируем услугами или вернем деньги.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: повышение продаж и оптимизация бизнес-процессов клиентов посредством интернет-технологий.
Помогаем развивать бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга:
разрабатываем сайты, посадочные страницы, каталоги, интернет-магазины;
настраиваем контекстную и таргетинговую рекламу;
продвигаем веб-ресурсы в поисковых системах Яндекса и Google;
настраиваем рекламу в социальных сетях;
оказываем сопроводительные услуги.
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