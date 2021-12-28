Меня зовут Александр. Представляю Digital-компанию "Ваши Клиенты".

Опыт работы более 10 лет в сфере интернет-маркетинга. Успешные кейсы в более, чем 50 нишах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Первые продажи в течение первых дней после запуска рекламной кампании.

 Платите меньше за то же качество, благодаря автоматизации процессов.

 Получайте намеченный результат в срок, в полном объёме, в рамках заданного бюджета.

 Никаких рисков с вашей стороны. Все детали прописаны в договоре – вы юридически защищены. В случае неудачи компенсируем услугами или вернем деньги.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: повышение продаж и оптимизация бизнес-процессов клиентов посредством интернет-технологий.

Помогаем развивать бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга:

 разрабатываем сайты, посадочные страницы, каталоги, интернет-магазины;

 настраиваем контекстную и таргетинговую рекламу;

 продвигаем веб-ресурсы в поисковых системах Яндекса и Google;

 настраиваем рекламу в социальных сетях;

 оказываем сопроводительные услуги.