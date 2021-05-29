BrambleStar

Данил BrambleStar

 
21 годРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мой стэк
  • Javascript ES6-ES8
  • Vue(vue2,vue3,vue-router,vue-cli,vuex)
  • Верстка(webpack, scss/sass, tailwind css)
  • php 7
  • wordpress
PHPJavascriptWordPressCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
MarinaNixie
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
3 балла
2 года назад
Карточка товара в CMS Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
antony29
Антон 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Добавить и стилизовать 8 постов в блог WP + Подключить ключ Google API
Все сделано очень классно. Очень старательный программист, сделал все правки быстро и правильно не задавая лишних вопросов. Однозначно рекомендую!
Хороший и грамотный заказчик
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