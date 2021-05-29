Мой стэк
- Javascript ES6-ES8
- Vue(vue2,vue3,vue-router,vue-cli,vuex)
- Верстка(webpack, scss/sass, tailwind css)
- php 7
- wordpress
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Отзывы заказчиков
$15
3 балла
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
3 года назад
Все сделано очень классно. Очень старательный программист, сделал все правки быстро и правильно не задавая лишних вопросов. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший и грамотный заказчик