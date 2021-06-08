Перенос сайта с WP на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка131 просмотр

Нужно перенести сайт агентства с WP на DLE.

DLEWordPress
4 года назад
sedojded
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
2 дня
Escrow
Как обычно - все быстро, хорошо, без замечаний!
Заказчик - просто мечта. Все были бы, как Сергей)

Заявки фрилансеров

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад