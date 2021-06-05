Дизайн, верстка и посадка на cms.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать сайт для пиццерии. Есть сайты которые нравятся, можно сделать что то похожее. Посадка на WP. 

WordPress
4 года назад
guest_16229072699962
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

07_vlad
Влад 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

07_vlad
Влад 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад