Работа выполнена раньше срока и на высоком уровне. Всегда на связи! Адекватно и положительно реагирует на необходимые правки и быстро их выполняет (разрабатывалось дополнение к плагину - попутно были исправлены ошибки и в самом плагине). Достойное качество + приемлемая цена. Однозначно могу рекомендовать Петра как хорошего специалиста и ответственного исполнителя!