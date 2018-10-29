Веб-девелопер
Web developer with 5 years of experience in developing and maintenance many interesting, complicated and innovative projects basically on PHP. Participation in developing blogs, forums, social networks, eCommerce and art projects and so on.
Have got a big experience in creating responsive web design for dynamic and interactive web projects and further their integration in CMS. Big experience in integration API services for booking services, payment verification, searching location place and other. Knowledgeable in creating an API service with using Memcached technology.
Mail: [email protected]
Skype: petrosavka
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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- Englewoodpeace128 просмотров
- Арт Ульяновск145 просмотров
- Альфа-Профиль176 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена раньше срока и на высоком уровне. Всегда на связи! Адекватно и положительно реагирует на необходимые правки и быстро их выполняет (разрабатывалось дополнение к плагину - попутно были исправлены ошибки и в самом плагине). Достойное качество + приемлемая цена. Однозначно могу рекомендовать Петра как хорошего специалиста и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно с ним работать. Всегда на связи, есть понимание чего хочет, все быстро объяснил, а после окончания работы оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!!!
$40
10 баллов
5 лет назад
Все быстро рекомендую
Ответный отзыв
Задание четко описал, быстро оплатил, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
2 отзыва
$3/час
от $25от 1 дня
#716