piterHunter

Петр Савка piterHunter

 
36 летУкраина/Тернополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-девелопер

Web developer with 5 years of experience in developing and maintenance many interesting, complicated and innovative projects basically on PHP. Participation in developing blogs, forums, social networks, eCommerce and art projects and so on.

Have got a big experience in creating responsive web design for dynamic and interactive web projects and further their integration in CMS. Big experience in integration API services for booking services, payment verification, searching location place and other. Knowledgeable in creating an API service with using Memcached technology.

Mail: [email protected]

Skype: petrosavka

PHP
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
1842
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Доработка плагина WordPress подключение доп. платежной системы
Работа выполнена раньше срока и на высоком уровне. Всегда на связи! Адекватно и положительно реагирует на необходимые правки и быстро их выполняет (разрабатывалось дополнение к плагину - попутно были исправлены ошибки и в самом плагине). Достойное качество + приемлемая цена. Однозначно могу рекомендовать Петра как хорошего специалиста и ответственного исполнителя!
Отличный заказчик. Было приятно с ним работать. Всегда на связи, есть понимание чего хочет, все быстро объяснил, а после окончания работы оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нужен PHP class
Все быстро рекомендую
Задание четко описал, быстро оплатил, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$3/час
от $25от 1 дня
#716