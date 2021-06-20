Купили шаблон, надо настроить Тз по ссылке https://docs.google.com/document/d/1OPmXeMhYjklE9ykT-S_8hGOUaeq8J1lTxscpX9yZQx4/edit?usp=sharing
Wordpress woocommerce АПИ
Добавить апи в вордпресс (json респонсы везде):
1. Возвращающее категории товаров и кол-во товаров в каждой (параметры: родительская категория) (респонс: ид категории, урл изображения, название, кол-во товаров внутри)
2. Возвращающая товары (параметры: категория, кол-во товаров, оффсет) (респонс: ид товара, урл изображений, название, мин цена, рейтинг)
3. Возвращающее корзину пользователя (респонс: ид товара, урл изображений, название, цена за единицу, рейтинг, кол-во, общая цена товара, общая цена корзины)
Зачем это нужно: для последующего подключения асинхронной загрузки этих данных на фронтенде (ajax)
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