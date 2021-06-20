Найти проблему webSocket

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок829 просмотров

Сайт на php, на сервер установлен node js 12v. Для обмена сообщениями между пользователями используется webscocket. В данный момент это функция не работает, в консоли есть ошибки о работе, нужно разобраться и найти проблему, восстановить роботу обмена сообщениями.

JavaScriptNode.jsPHP
4 года назад
Mitya1987
Дмитрий 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Амир
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработать платформу

    На стадии завершения проектирования платформа для проведения онлайн уроков и не только Подходят разработчики Full stack, frond- end , back, end уровня Senior. Для первого рабочего прототипа уделено время 8 месяцев и соответственно работа на ...

    Angular
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать с помощью генератора CSS-стилей 2 файла.

    Здравствуйте! Есть несколько сервисов для генерации CSS-стилей (ссылку дам в ЛС, знаете лучше - пользуйтесь им). Задача: сгенерировать 60 вариантов градиентных background`ов по тематике двух моих проектов: конструктор логотипов (ссылку дам ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка заказа в интернет магазине на Битрикс

    Требуется доработать финальный экран компонента оформления заказа (confirm.php) Небольшая верстка + генерация промо кодов. Подробности кандидату с опытом. Будет здорово, если у вас есть примеры работ по кастомизации ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ускорить сайт на Битрикс

    Требуется провести ускорение интернет магазина на Битрикс. https://prnt.sc/15xi7af Только для людей с опытом работы. В отклике жду примеры аналогичных работ, каких результатов удалось добиться. И примерную вилку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Задача

    Привет, есть интересный проект. ТЗ по ссылке. https://www.dropbox.com/s/nwnjsmxlbqftcgn/T3%20residency.docx?dl=0 Оплата почасовая по трекеру, либо фикс поэтапно. Дай знать если интересно вместе с грубой оценкой по срокам.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать небольшой скрипт

    Нужно сделать небольшой скрипт по привлечению пользователей:Тех задание 1)Страничка с формой реги(имя, имел, логин в твиттер, логин в телеграм и рекапчей и блок авторизации логин пароль 2)После регистрации юзера, пишем для ...

    JavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка по браузерной игре на PHP

    Здравствуйте, проект браузерной игры на php 7. Конкретней по правке: Необходимо сделать функционал по локации Карта Мира (внешняя часть готова)(файл php есть, доделать функционал под наш проект, штук 15-20 разных функций), необходимы ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад