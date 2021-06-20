Оптимизировать запросы в mysql

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Закрыт4 заявки711 просмотров

После импорта данных, сайт вырос в объеме в два раза и большое количество страниц начали грузится очень медленно. Проверил работу страниц через google pagespeed, но получил ошибку

Необходимо структурировать БД ( несколько миллионов записей ) чтобы google pagespeed начал нормально воспринимать сайт

MySQL
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