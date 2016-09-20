Верстка лендинга

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется опытный верстальщик с валидной/кроссбраузерной/семантичной версткой заинтересованный в сотрудничестве. К верстке буду предираться т.к. сам более 10 лет практикующий верстальщик. В CMS - нету необходимости. Заявки без отзывов по верстке, сразу отклоняю. Ставьте предварительно ...