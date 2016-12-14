Настроить формы на сайт

Здравствуйте, есть сайт на CMS CS-cart [url=http://my.top-stm.ru/admin.php]http://my.top-stm.ru[/url] мы сделали новый макет дизайна не большие изменения. нужно сделать верстку и натяжку на главную страницу сайта (и натяжку общего шаблона) предлагайте срок и цену. Без предоплаты или часть резервируем через ...
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Одна страница сайта, на нее нужно настроить форму, чтобы отправлялись данные на почту. Сделать нужно прямо сейчас.
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