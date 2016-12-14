Настроить формы на сайт

$2
HTML-версткаЗавершен9 заявок216 просмотров
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Одна страница сайта, на нее нужно настроить форму, чтобы отправлялись данные на почту. Сделать нужно прямо сейчас.

7 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена очень быстро и без лишних вопросов! Рекомендую.
Все супер! Работа сделана, оплата получена. Рекомендую!
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