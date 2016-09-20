Верстка Туристического сайта

HTML-версткаЗакрыт51 заявка973 просмотра
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Добрый день!

Имеется PSD Макет 2-х новых страниц для сайта туристической тематики. Необходимо сделать адаптивную HTML верстку, в которую позже наш специалист внедрит API тур оператора.

Прикрепляю фото.

На изображении страницы отеля есть вкладки, которые тоже прорисованы. Код калькулятора имеется в документации API нужно будет только подобрать стили.

7 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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