Верстка Туристического сайта

Одна страница сайта, на нее нужно настроить форму, чтобы отправлялись данные на почту. Сделать нужно прямо сейчас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется PSD Макет 2-х новых страниц для сайта туристической тематики. Необходимо сделать адаптивную HTML верстку, в которую позже наш специалист внедрит API тур оператора.
Прикрепляю фото.
На изображении страницы отеля есть вкладки, которые тоже прорисованы. Код калькулятора имеется в документации API нужно будет только подобрать стили.
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