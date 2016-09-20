Верстка Туристического сайта

Нужно поставить этот баннер https://www.weblancer.net/download/2408512.jpg на сайт: http://www.horeograf.com/ По сути он там уже стоит, но только на главной, а надо чтобы отображался на всех страницах. Кроме того нужно отключить слайдер, который находится на главной странице.