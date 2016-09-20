Лендинг страница

Одна страница сайта, на нее нужно настроить форму, чтобы отправлялись данные на почту. Сделать нужно прямо сейчас.
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Лендинг, адаптивный дизайн, для компании 1С-Франчайзи.
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