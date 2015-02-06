Чем больше сила, тем больше ответственность...

Уважаемые заказчики!

Рад приветствовать Вас на моей страничке.

Немного обо мне: Вежлив, аккуратен, с чувством юмора. Легко нахожу общий язык с абсолютно разной возрастной и морально-психологической категорией людей. Люблю свою работу и все что с ней связанно.

Летом (2013г.) закончил КемГУКИ (Университет культуры и искусства) с отличием. В 2008 году закончил Курсы Corel Draw, Photoshop в области веб-дизайна при "Институте Бизнес - Образования" г.Кемерово. В 2011 году закончил Курсы Графический дизайн в полиграфии и рекламе при НОУ "Персона плюс" - центр сертифицированного обучения г.Кемерово

Я готов предложить Вам следующие услуги дизайна:

1. Дизайн сайтов / Упаковки

2. Логотипы

3. Иллюстрация / Рисунки

4. Пиксель Арт / Иконки

5. Фирменный стиль

6. Оформление и продвижение соц. групп

и другие различные работы web - графики.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми правилами работы со мной.

ВАЖНО!

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем, свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Связаться со мной вы можете через ВКонтакте (https://vk.com/hirurgg), Skype (hirurg03) или приватные сообщения через Веблансер.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

ОПЛАТА:

1. Банковская карта VISA.

2. Электронная платежная система WebMoney, QIWI (рубли, доллары, евро)

- оплата по курсу ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.

2. Согласование сроков и цены за проект.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).

5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).

6. Постоплата оставшейся суммы за проект.

7. Обмен отзывами..

КРАТКО: Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв.

СКИДКИ И БОНУСЫ:

1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).

Спасибо за понимание!

С уважением, Павел.