Hirurg03

Павел Вагайцев Hirurg03

 
32 годаРоссия/Гурьевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Чем больше сила, тем больше ответственность...

Уважаемые заказчики!

Рад приветствовать Вас на моей страничке.

Немного обо мне: Вежлив, аккуратен, с чувством юмора. Легко нахожу общий язык с абсолютно разной возрастной  и морально-психологической категорией людей. Люблю свою работу и все что с ней связанно.

    Летом (2013г.) закончил КемГУКИ (Университет культуры и искусства) с отличием. В 2008 году закончил Курсы Corel Draw, Photoshop в области веб-дизайна при "Институте Бизнес - Образования" г.Кемерово. В 2011 году закончил Курсы Графический дизайн в полиграфии и рекламе при НОУ "Персона плюс" - центр сертифицированного обучения г.Кемерово
Я готов предложить Вам следующие услуги дизайна:

1. Дизайн сайтов / Упаковки

2. Логотипы

3. Иллюстрация / Рисунки

4. Пиксель Арт / Иконки

5. Фирменный стиль

6. Оформление и продвижение соц. групп 

и другие различные работы web - графики.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми правилами работы со мной.

ВАЖНО!

1. Если Вы желаете сотрудничать перед тем, как выбрать исполнителем, свяжитесь со мной для уточнения деталей.

2. Связаться со мной вы можете через ВКонтакте (https://vk.com/hirurgg), Skype (hirurg03) или приватные сообщения через Веблансер.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

ОПЛАТА:

1. Банковская карта VISA.

2. Электронная платежная система WebMoney, QIWI (рубли, доллары, евро)

- оплата по курсу ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Ознакомление с проектом, уточнение всех деталей.

2. Согласование сроков и цены за проект.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата в размере 50% от полной суммы за проект (предоплата не взимается только с постоянных заказчиков).

5. Работа над проектом (предоставление вариантов, внесение при необходимости корректировок, утверждение).

6. Постоплата оставшейся суммы за проект.

7. Обмен отзывами..

КРАТКО: Выбор исполнителем -> Предоплата 50% -> Работа -> Постоплата -> Отзыв.

СКИДКИ И БОНУСЫ:

1. Скидку может получить постоянный заказчик (оговаривается отдельно).

Спасибо за понимание!

С уважением, Павел.

Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Bypass
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Раскрутка страницы vkontakte
Всё супер
Сергей отличный заказчик и хороший человек. Оплата своевременная, ТЗ предоставил. Очень понравилось работать с Сергеем. Рекомендую)
Ответный отзыв
Sefchov
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
2 иконки автомобильной тематики однотонные
Справился с задачей хорошо
Отличный парень, хороший заказчик)
Ответный отзыв
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Настроить механизм конкурса
Помог очень грамотными советами. Рекомендую
Очень хороший, общительный, адекватный человек) рекомендую
Ответный отзыв
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
$50
8 баллов
9 лет назад
Нарисовать дизайн проект дачи и квартиры
не состоялось
Очень хороший заказчик, и в то же время человек. Рекомендую для работы)
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать логотип простой.
Выполнено! Спасибо)
все хорошо
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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1 отзыв
от $40
нет рейтинга
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от $40
нет рейтинга
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1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $20
нет рейтинга
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1 отзыв(-1)
от $40
нет рейтинга
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