Оформление групп

Сделать дизайн одностраничника по ТЗ. Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный, флэт-дизайн Примеры, на которые ориентироваться: http://kritsky.com/landingpage http://on.be.net/1qHPa1c http://on.be.net/Zeqbai http://on.be.net/1uDb6sU Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип: https://www.dropbox.com/s/zypte1a9in79slb/LP-moqap-Zastroishiki.png?dl=0 Первый экран: делаем с нуля. Остальные – по стилю ЛЮБОГО, одного из представленных примеров. Дизайн ...