Нарисовать дизайн проект дачи и квартиры

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1. отрисовать проект дачи с ландшафным дизайном.
постройки дом, баня, навес зоны- отдыха, сад, детская площадка, и т.д
2. отрисовать дизайн проект 1 комнатной квартиры
сообщите что будет результатом вашей работы (чертеж, 3д, и прочее) , общение строго при наличии скайпа после переписки тут.
укажите примерную цену и сроки. опыт обязателен.
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