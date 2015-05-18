Нарисовать дизайн проект дачи и квартиры

Ландшафтный дизайнЗавершен13 заявок304 просмотра
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1. отрисовать проект дачи с ландшафным дизайном.

постройки дом, баня, навес зоны- отдыха, сад, детская площадка, и т.д

2. отрисовать дизайн проект 1 комнатной квартиры

сообщите что будет результатом вашей работы (чертеж, 3д, и прочее) , общение строго при наличии скайпа после переписки тут.

укажите примерную цену и сроки. опыт обязателен.

9 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Hirurg03
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
7 дней
не состоялось
Очень хороший заказчик, и в то же время человек. Рекомендую для работы)
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