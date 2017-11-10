Создание сайта на 1С битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок122 просмотра

Необходимо поставить на хостинг интернет-магазин на битрексе со стандартной темой, настроить и перенести товары с мадженты на битрикс со всеми атрибутами и фильтрами, настроить редиректы.

8 лет назад
shurka023
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров